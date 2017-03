A.S San Giovanni: "Alcuni furbetti screditano il calcio sammarinese"

Comunicato stampa

In merito al presunto coinvolgimento di alcuni tesserati alla Federcalcio in scommesse illegali. In seguito a quanto pare sia accaduto in occasione dell'ultima giornata di Coppa Titano, la A.S. San Giovanni si sente ferita ed offesa per essere stata coinvolta ed usata, e forse non si tratta nemmeno della prima volta, da alcuni furbetti con l'hobby delle scommesse, non importa se legali o meno, che non si sono fatti problemi a gettare alle ortiche l'etica sportiva per quattro soldi, non curanti del discredito che così hanno gettato alle loro Società e alla Federazione tutta, per non parlare delle possibili conseguenze penali in cui potrebbero incorrere. Ribadendo la ferma condanna a quanto accaduto e forti della nostra estraneità, speriamo che le inchieste penali e federali arrivino a colpire duramente i colpevoli.

Le Società interessate devono isolare e denunciare questi soggetti anziché far finta di nulla.