Campionato: risultati 19' giornata FINALI!

TABELLINO

FAETANO (4-4-2):

Barbanti 6.5; Rinaldi 6, Fonte 6, Della Valle 5.5, Ferrari 6.5; Ugolini 6 (dal 25’st Toccaceli 6), Giardi 6, Giunchi 6, Raggini 6; Ordonselli 6.5, Bizzocchi 5.5 (dal 35’st Moroni sv)

A disp.: Guidi,Tubrea,Valentini,Ercolani,Golfi

All. Graffieti (Gespi squalificato)



FIORENTINO (4-4-2):

Bianchi 6; Lipen 6, Biordi 6.5, Pratelli 6, Bernardi A. 6 (dal 19’st Maiani 6); Giuliani 6 (dal 1’st Ceccoli 6), Molinari 6.5, Polanco 6.5, Liverani 6 (dal 25’st Bernardi M. 5.5); Jaupi 6.5, Vicini 6.5

A disp.: Berardi, Carlini, Baizan, Zenunay

All. Campo



Marcatori: 87’ Polanco (r)



Arbitro: Ascari

Ammoniti: Ordonselli (F)



Stadio "F.CRESCENTINI" (Fiorentino) – Vittoria di rigore per il Fiorentino: a 3’ dal 90° Polanco batte Barbanti e sblocca una partita complicata ma molto importante in chiave play-off. Il Fiorentino sale momentaneamente al terzo posto in classifica a 28 punti. D’altro canto, il Faetano dello squalificato Gespi gioca una grande partita ma non riesce a trovare la zampata decisiva,per colpa anche dei due legni colpiti da Ordonselli a inizio match e Raggini in pieno recupero.