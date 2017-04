Tutti in ansia per Andy Selva

Durante la partita di campionato tra La Fiorita e Juvenes/Dogana, l'ex capitano della Nazionale ha lasciato il campo a causa di un grave infortunio. Selva si trova attualmente in ospedale per accertamenti in quanto si sospetta una lesione al tendine d'achille. La partita è stata ferma per circa 15 minuti.