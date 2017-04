Selva sotto i ferri, intervento riuscito

Guarda le immagini del grave infortunio di ieri

Parliamo del grave infortunio patito ieri pomeriggio da Andy Selva. Al 29' del primo tempo della partita tra La Fiorita e Juvenes/Dogana l'ex capitano della Nazionale è crollato a terra. Soccorso prima sul campo, poi in ospedale a Selva è stata riscontrata la rottura del tendine d'Achille. Questa mattina il centravanti è stato operato da un'equipe diretta dal dottor Pirani che ha applicato all'arto infortunato un dispositivo che consente di tenere immobilizzato e in trazione il tendine per 5 settimane, terminate le quali comincerà il processo di riabilitazione. Il profilo Facebook del giocatore è stato invaso da messaggi di incoraggiamento arrivati da compagni, amici e tifosi.