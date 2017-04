Campionato: La Fiorita e la Libertas ai play off

I club di Montegiardino e Borgo Maggiore si aggiungono a quello di Acquaviva tra le qualificate al post season.

La 19' giornata di Campionato Sammarinese sancisce un altro importante verdetto. La Fiorita e la Libertas sono qualificate ai play off scudetto. Di fatto mancava solo la matematica ai due club che, vincendo le rispettive partite, ottengono il passaggio del turno. Nel girone A la Virtus pareggia contro il Cosmos rilanciando le aspettative della Fiorita nella corsa al primo posto. Il club di Acquaviva deve ancora riposare e i punti di vantaggio a tre giornate dalla fine sono solo 3. I gialloblu di Bizzotto vincono 2-1 contro la Juvenes/Dogana in una delle gare di cartello della giornata. Un partita che, purtroppo, va a referto anche per il brutto infortunio ad Andy Selva. Con Virtus e La Fiorita ai play off, resta aperta la lotta per il terzo posto che, ad oggi, vede in vantaggio il Fiorentino su Juvenes/Dogana e Cosmos. La squadra di Massimo Campo batte il Faetano con un rigore di Polanco nel finale e, con il turno di riposo già osservato, ha concrete possibilità di centrare la post season. Nel girone B, la Libertas è la prima squadra a strappare il pass per i play off. Il gol di Gian Luca Morelli decide il big match con il Domagnano. Granata ai play off, Folgore e Tre Penne a un passo. La squadra di Falciano vince 6-1 con il San Giovanni e porta a 8 punti di vantaggio sul Domagnano, mentre il Tre Penne s'impone 6-0 con il Murata, tripletta di Andrea Moretti. I campioni di San Marino hanno 6 punti di vantaggio sui giallorossi. Termina 2-2, Cailungo – Pennarossa. Questa sera si torna in campo per le prime due gare della 20' giornata che si concluderà domani sera.



Elia Gorini