Campionato: risultati 20' giornata

Turno infrasettimanale per le squadre del Campionato Sammarinese. Questi i risultati e marcatori.



COSMOS - TRE FIORI (2-0) 3-2

5' Negri (C)

10' Zaghini (C)

57' Negri (C)

62' Badalassi (TF)

66' Badalassi (TF)



FIORENTINO - VIRTUS (0-1) 0-2

16'(r) Aruci (V)

46' Aruci (V)



Posticipi:

PENNAROSSA - SAN GIOVANNI (Fiorentino)

LIBERTAS - FOLGORE (Montecchio)

TRE PENNE - CAILUNGO (Serravalle B)

MURATA - DOMAGNANO (Domagnano)

LA FIORITA - FAETANO (Dogana)



