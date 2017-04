Ortopedia sammarinese: eccellenza per lo sport

Andy Selva pronto per la prossima stagione. Dall'ortopedia sammarinese un giovane albanese per De Biasi. I due calciatori dividono la stessa stanza d'ospedale. entrambi saranno dimessi in giornata

Si chiama Ambroz Kapaklija gioca nel Vllaznia Serie A albanese, centrocampista classe 1996. Di lui, si dice, possa essere una giovane promessa dell'Albania, e Gianni De Biasi lo tiene in considerazione. Per il momento ha il privilegio di dividere la stanza d'ospedale con lo storico capitano della Nazionale sammarinese Andy Selva. L'equipe del Professor Diego Ghinelli gli ha ricostruito il crociato del ginocchio destro, già operato in Albania, la ricaduta, ha consigliato alla società Albanese di rivolgersi a San Marino per procedere con il secondo intervento.

Circondato da un affetto senza precedenti continua la degenza post operatoria per Andy Selva. Al centroavanti della Fiorita è stato ricostruito, dall'equipe del Professor Pirani, il tendine d'achille lesionato domenica durante Fiorita – Juvenes/Dogana.



L.G



Nel servizio Ambroz Kapaklija centrocampista Vllzania; Diego Ghinelli, Andy Selva attaccante Fiorita, Simone Grana Medico Ortopedia, Alan Gasperoni Presidente Fiorita