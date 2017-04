Calcioscommesse: la Polizia Civile irrompe all'allenamento della Virtus a Montecchio

Nessun controllo al San Giovanni, ma Presidente e allenatore domani saranno sentiti dal giudice Morsiani.

In serata la Polizia Civile si è presentata al campo di Montecchio dove stava per iniziare l'allenamento della Virtus. Gli agenti, dopo aver notificato il provvedimento del Tribunale di San Marino, hanno iniziato le perquisizioni di auto, borse e spogliatoi. Sarebbero stati sequestrati cellulari e sentiti giocatori e dirigenti.

Confermato che non sono stati disposti controlli al campo dove si allena il San Giovanni, mentre il presidente e allenatore della squadra sono stati convocati per domani dal Commissario della Legge Simon Luca Morsiani.