La Fiorita ha 50 anni

Esattamente 50 anni fa nella Sala del Cinema di Montegiardino nasceva La Fiorita un'associazione che si impegnava a promuovere l'attività sportiva nel Castello. Ai fondatori verrà dedicata la partita di Campionato di domenica prossima contro la Virtus in programma alle 15 a Montecchio. Prima della partita i 18 ragazzi della rosa entreranno in campo con delle magliette celebrative e sulle spalle i nomi dei fondatori che saranno invitati a seguire la partita. Le celebrazioni per i 50 anni di attività proseguiranno durante l'estate quando verrà organizzato un evento speciale per celebrare la ricorrenza.