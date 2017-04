Campionato: risultati 21' giornata FINALI!

TABELLINO

FOLGORE (4-3-3):

Bicchiarelli 6; Berardi 6.5, Muccini 6, Guidi 6, Ballarini 7; Bezzi 6 (dal 1'st Aluigi 6) Nucci 6 (dal 15'st Righi 6) Pacini 6.5; Perrotta 7, Della Valle 6.5, Rossi 6.

A disp.: Taddei, Genestreti, Hirsch

All.: Berardi



PENNAROSS (4-5-1):

Broccoli 5.5; Baldani 5.5, Gabrielli 5, Farabegoli 5.5, Boschi 5.5; Macerata 5, Paglialonga 5.5 (dal 1'st Pacheco 5.5), Lago 5.5, Podeschi 5.5, Aissaoui 5.5 Friguglietti 5.5 (dal 22'st Capozzi s.v.).

A disp.: Guidi

All.: Selva



Arbitro: Speranza 6

Ammonito: Guidi

Marcatori: 32' Perrotta (rig.), 7'st autogol Gabrielli, 12'st Ballarini



Stadio "F.CRESCENTINI" (Fiorentino) - Vittoria agevole, come da pronostico, per la Folgore. Gli uomini di Nicola Berardi fanno valere le maggiori qualità fisiche e tecniche per chiudere la pratica Pennarossa. Vittoria netta e meritata che però non consente alla Folgore di arrivare prima nel girone B. Anzi, dovrà giocarsela con il Tre Penne per il secondo posto nell'ultima di campionato. Decidono le reti di Perrotta e Ballarini, nel mezzo l'autorete di Gabrielli.