Interrogati altri tre giocatori della Virtus

La Monaca ascoltato in Tribunale da Morsiani

Proseguono le indagini in due direzioni : ieri al Campo Sportivo di Montecchio, la polizia giudiziaria con un blitz senza precedenti ha atteso che i giocatori della Virtus terminassero l'incontro contro la Fiorita, per proseguire con le perquisizioni di quei giocatori che non erano presenti all'allenamento di giovedi. Sarebbero tre i nuovi giocatori interrogati, due di loro hanno completato le udienze nella serata di

ieri, uno questa mattina. Nei prossimi giorni è atteso un comunicato o una conferenza stampa della Virtus che vuole fare chiarezza sulla vicenda calcioscommesse. I dirigenti del club di Acquaviva parleranno con al loro fianco l'avvocato Rossano Fabbri, che ci ha confermato l'imminenza della voce ufficiale della società nero/verde

Intanto alle 16 la Polizia Giudiziaria ha prelevato Massimiliano La Monaca dal carcere dei Cappuccini per accompagnarlo al Tribunale dei Tavolucci, difeso dall'avvocato Francesco Pisciotti, per rispondere alle domande del giudice Morsiani. Nell'auto di La Monaca, durante le perquisizioni di giovedì scorso era stato

trovato un quantitativo di sostanza stupefacente. In un primo momento sembrava che l'interrogatorio di La Monaca venisse fatto all'Intero del carcere poi la decisione di eseguirlo direttamente in tribunale.



l.g.