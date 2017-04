Campionato: Juvenes/Dogana o Fiorentino per l'ultimo posto play off

Arriva un altro verdetto con la 21' giornata di Campionato Sammarinese. Il tour-de-force delle squadre del Titano conferma il trend delle ultime giornate. Il Tre Penne vince lo scontro diretto contro il Domagnano e si qualifica per i play off. Con i campioni in carica ci sono anche Libertas e Folgore. I granata vincono 2-0 con il Murata e blindano il primo posto che vale il passaggio al secondo turno dove affronteranno La Fiorita. La squadra di Montegiardino batte la Virtus 5-1 trascinata dai Martini, con Andrea che apre le marcature e Marco che segna un poker di reti. La Fiorita aggancia proprio la Virtus al primo posto e per la vittoria nello scontro diretto chiude al primo posto la regular season, considerando il turno di riposo della squadra di Acquaviva nell'ultima giornata. Una curiosità: La Fiorita – Libertas sarà anche sfida in uno dei quarti di finale di Coppa Titano. Nel gruppo A sarà la partita Juvenes/Dogana – Fiorentino a decidere l'ultima qualificata ai play off. La squadra di Ceramicola ha due risultati su tre, quella di Massimo Campo deve solo vincere per centrare la fase finale. Il pareggio nel derby contro il Tre Fiori, impone al Fiorentino di inseguire. Nel girone B, definite le qualificate, Tre Penne e Folgore si giocano il piazzamento, con il pari i campioni in carica sarebbero secondi per lo scontro diretto vinto nella gara di andata. Si chiude in parità la sfida tra cenerentole del gruppo B tra San Giovanni e Cailungo.



Elia Gorini