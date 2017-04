Cinquina della Federazione Sammarinese a Ferrara contro la New Team (0-5)

Calcio femminile serie B

Terza vittoria esterna consecutiva per la Federazione Sammarinese che batte 5-0 la New Team Ferrara. Partita che la squadra di Fabio Baschetti mette subito sui giusti binari. Al 7', infatti, Menin si impossessa del pallone poi lascia partire una conclusione potente che non da via di scampo a De Candia. Al 12' le ospiti potrebbero raddoppiare ma è strepitoso il portiere ferrarese sul gran tiro di Albonetti. La Federazione Sammarinese amministra tranquillamente il gioco ed al 36' va nuovamente a segno. Dulbecco serve in profondità Albonetti che mantiene la calma davanti a De Candia a e la batte mettendo una seria ipoteca sui tre punti. Si va al secondo tempo che si apre con il 3-0 messo a segno al 3' ancora da Albonetti che realizza così la sua personale doppietta. La gara è virtualmente chiusa. Al 54' è il palo a salvare la New Team sulla punizione di Montalti. Al 63' l'11 di Baschetti cala il poker con Dulbecco che di testa insacca il corner di Canini. Non è finita perché al 78' c'è gloria personale anche per Costantini che raccoglie il pallone servitole da Dulbecco e lo piazza all'incrocio dei pali, chiudendo sul risultato di 5-0 una partita vinta agevolmente dalla Federazione Sammarinese contro la New Team Ferrara.



Paolo Crescentini