La Federazione vince il Torneo di Rovereto

Con un gol di Fulvia Dulbecco la squadra sammarinese supera le tedesche dell'Anhausen e vince per la prima volta il torneo.

Bella vittoria della Federazione Sammarinese che conquista per la prima volta la vittoria al Torneo Internazionale "Città di Rovereto".

La squadra del tecnico Fabio Baschetti ha battuto nella finalissima le tedesche dell'Anhausen grazie a una rete di Fulvia Dulbecco al 17' del primo tempo. Dopo due secondi posti, le biancoazzurre salgono sul gradino più alto del podio di questo prestigioso torneo che quest'anno ha raggiunto la 30' edizione. Percorso netto per le sammarinesi che dopo aver vinto tutte le quattro gare della prima fase, si sono ripetute anche in finale.



Elia Gorini