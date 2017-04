Torneo della Pace: grande vittoria della Federazione Sammarinese

La squadra di Fabio Baschetti vince per prima volta il Torneo Internazionale di Rovereto.

Ad un anno dalla storica promozione in serie B, il calcio femminile del Titano aggiunge un altro trofeo in bacheca a dimostrazione della grande crescita. La Federazione Sammarinese trionfa al Torneo Internazionale Città Della Pace di Rovereto: cinque vittorie su cinque, diciassette reti segnate ed una sola subita. Difficile fare meglio. Dopo due finali perse in tre anni a regalare la gioia alle ragazze ci pensa Fulvia Dulbecco, assoluta protagonista del torneo con otto reti segnate in 5 gare. Nel pomeriggio pasquale la sua doppietta alle tedesche del Tettnang porta la Federazione Sammarinese a giocarsi la finalissima allo Stadio Quercia contro l’Anhausen, sempre dalla Germania. In uno stadio gremito è ancora Fulvia Dulbecco a spezzare l’equilibrio della gara. Al minuto 17 Fulvia controlla due volte col destro e la piazza nel sette col sinistro: un gol capolavoro. Le tedesche ci provano ma le ragazze della Federazione non soffrono più di tanto. La festa può dunque cominciare. Fabio Baschetti, arrivato a stagione in corso dopo l’esonero di Balacich, vince al primo colpo dopo le due sconfitte del suo predecessore. Il movimento del calcio femminile sammarinese non vuole fermarsi. Con il sogno sempre vivo di una Nazionale del Titano tutta rosa.



Giacomo Scarponi