Under 16: Nazionale ko contro la Rappresentativa di Fano

Ultimo test per la nazionale sammarinese under 16 che partirà per Cipro per partecipare al Torneo di Sviluppo della UEFA. Sul campo di Montecchio la squadra del ct Lorenzo Magi è stata battuta 2-0 dalla rappresentativa di Fano. Nel Torneo Sperimentale della UEFA la nazionale under 16 affronterà i pari età di Albania, Cipro e Galles.



