Campionato Futsal: gli abbinamenti del primo turno play-off

Murata – La Fiorita e Domagnano – Pennarossa sono gli accoppiamenti per il primo turno del play off di Campionato Futsal. Le due partite si disputeranno sul campo di Fiorentino giovedì 27 aprile a partire dalle 20.15. Tre Fiori – San Giovanni, classificatesi come prime dei propri gironi, saltano il primo turno e si scontreranno giovedì 4 maggio, alle 21.00, sempre a Fiorentino. Come da regolamento, una squadra deve perdere due partite per essere eliminata dal torneo