Coppa Titano: La Fiorita batte 3-0 il Tre Fiori e vola in finale

Nell'anno del cinquantenario dalla sua fondazione, La Fiorita non voleva mancare l'appuntamento con la finale del Trofeo più antico del calcio sammarinese. Mercoledì 26 aprile, al San Marino Stadium, con diretta su RTVSport canale 93 del digitale, la squadra di Montegiardino difenderà la Coppa Titano vinta la scorsa stagione. I gialloblu del tecnico Luigi Bizzotto battono il Tre Fiori in semifinale e si guadagnano il diritto di un'altra notte da protagonisti. Allo Stadio di Montecchio, sotto gli occhi attenti anche dell'ex internazionale Frank De Bleeckere, s'impongono per 3-0. Apre le marcature Tommasso Zafferani, il promettente giocatore della nazionale sammarinese sblocca la partita al 18' con un grandissimo gol. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la difesa del Tre Fiori libera al limite dell'area, il giocare della Fiorita arriva per primo sulla ribattuta, lasciando partite un gran destro che finisce la sua corsa in fondo alla rete. Partita in discesa per i gialloblu di Montegiardino. Il Tre Fiori trova il pari cinque minuti più tardi con Andreini. Il direttore di gara annulla su segnalazione dell'assistente. Nella ripresa rete annullata anche alla Fiorita sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi il Tre Fiori resta anche in dieci per il rosso a Oscar Muratori. L'inferiorità numerica complica i progetti di rimonta del club di Fiorentino che alla mezz'ora subisce la rete del raddoppio. Tocca a Danilo Rinaldi portare sul 2-0 il risultato ben servito da Martini e chiudere virtualmente la partita. Sei minuti più tardi la Fiorita trova anche il 3-0 con Marco Martini che appoggia in fondo alla rete un pallone comodo comodo. La Fiorita vince e aspetta di conoscere l'avversario di Coppa.



Elia Gorini