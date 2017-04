COPPA TITANO: le semifinali FINALE!

Tre Fiori - La Fiorita deciderà la prima finalista della Coppa Titano, in attesa della seconda semifinale in programma per domani:



TRE FIORI - LA FIORITA (0-1) 0-3

18' Zafferani Tommaso (LF)

67' espulso Muratori Oscar (TF)

75' Rinaldi Danilo (LF)

81' Martini Marco (LF)



Domani ore 15.00 (Montecchio)

TRE PENNE - FAETANO





FINALE

mercoledì' 26 aprile ore 20.45 (San Marino Stadium)

LA FIORITA -