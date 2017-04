Coppa Titano: il Tre Penne è in finale

La squadra di Marco Protti s'impone 2-1 sul Faetano e conquista l'accesso alla finalissima contro la Fiorita.

Il Tre Penne non sbaglia e centra la finale di Coppa Titano. La squadra di Marco Protti s'impone 2-1 contro un ottimo Faetano, che cerca fino falla fine di rimanere attaccato al sogno di conquistare la finale. Al San Marino Stadium sarà sfida tra la detentrice della Coppa, La Fiorita e i campioni di San Marino del Tre Penne. Due squadre che si erano già sfidate nella finale di Supercoppa Sammarinese vinta dalla squadra di Città e in quella di Campionato. I biancoazzurri sblocca la partita con il gol di Nicola Gai. Merendino salta Rinaldi e serve Simoncelli al centro dell'area. L'attaccante marchigiano invece di tirare serve Nicola Gai che da ottima posizione non può sbagliare portando avanti il Tre Penne al minuto 31.

Nella ripresa il Tre Penne mette una seria ipoteca sulla qualificazione trovando la rete del raddoppio alla prima azione del secondo tempo. Fa tutto Michele Simoncelli. Il numero 10 del Tre Penne parte dalla sinistra, si accentra e lascia partire una conclusione che batte Barbanti sul primo palo. La partita sembra chiusa, ma la squadra di Antonio Gespi non si arrende e riesce a riaprirla al 52' con Bizzocchi. Il giocatore del Faetano raccoglie il preciso cross di Giunchi e dopo aver controllato la sfera firma il gol della speranza per i gialloblu. Nel finale di gara il Faetano si riversa all'attacco alla ricerca della rete del pari, forte anche della superiorità numerica maturata grazie al rosso a Lazzarini prima del recupero. Il Tre Penne si difende sempre con ordine e al fischio di chiusura può festeggia l'accesso alla finalissima. Sarà ancora Tre Penne – La Fiorita come nelle finali di Campionato e Supercoppa.



Elia Gorini