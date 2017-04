Coppa Titano: è vigilia di La Fiorita - Tre Penne

Domani si assegna il Trofeo più antico del calcio sammarinese a contenderselo i vincitori del campionato e detentori dello stesso.

Sarà la finale di Coppa Titano più equilibrata degli ultimi anni. A dirlo sono i numeri di due squadre che hanno monopolizzato il calcio sammarinese dell'ultimo anno. La Fiorita – Tre Penne è la sfida tra chi la Coppa l'ha già vinta, La Fiorita, e vuole confermarsi per festeggiare al meglio i 50 anni dalla fondazione, e chi, il Tre Penne, la coppa non la vince da ben 17 anni. La Fiorita – Tre Penne è anche la partita che mette di fronte le stesse squadre che si sono giocate le ultime due finali che contano, quella di Campionato e Supercoppa. Quelli di “Città” puntano alla tripletta, quelli di Montegiardino a conquistare la quarta Coppa Titano in sei anni. Per i gialloblu sarà la 23' finale della propria storia, per il Tre Penne la conferma di un ciclo ricco di successi. Difficile il pronostico. I precedenti direbbero Tre Penne, per le finali già vinte, per il 2-0 conquistato in campionato, ma la sfida del San Marino Stadium ha sempre qualcosa di diverso. Fortissime entrambe le squadre, molto preparati i due allenatori, abituati anche al grande appuntamento. Un'assenza di qua e una di là. Non ci sarà Andy Selva per infortunio, mancherà Lazzarini per squalifica. Per il resto tutti a disposizione, tra acciacchi e affaticamenti da valutare nell'ultima rifinitura, la prova generale della sfida di domani, alla quale di certo nessuno vorrà mancherà. L'arbitro della finale sarà Marco Avoni, con lui anche Tuttifrutti e Andrea Guidi assistenti, ai quali si aggiungeranno i giudici di linea Leonardo Guidi e Ucini. Fischio d'inizio alle 20:45, con diretta Radio, TV e in streaming sul portale della San Marino RTV.



Elia Gorini