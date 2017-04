Torneo di Sviluppo UEFA: Albania supera San Marino ai rigori

Vantaggio sammarinese con Alessandro Tosi.

Inizia con una sconfitta ai calci di rigore l'avventura della Nazionale Under 16 di Lorenzo Magi, impegnata nel Torneo di Sviluppo UEFA ospitato a Cipro. Tempi regolamentari che si sono chiusi sul punteggio di 1-1, con vantaggio sammarinese ad opera di Alessandro Tosi. Il pareggio albanese è arrivato dal dischetto. Proprio dagli undici metri si è dimostrata più precisa l'Albania, capace di imporsi per 5-4.



Venerdì i biancazzurrini torneranno in campo per affrontare i padroni di casa di Cipro, che nel match inaugurale hanno subito la medesima sorte dei Titano, battuti ai rigori dal Galles dopo un match terminato 1-1 nei tempi regolamentari.



Girone che resta apertissimo, visto la formula che premia con due punti il successo ottenuto ai rigori, garantendo un punto alle formazioni che dal dischetto sono uscite battute. Ergo: Galles e Albania 2 punti, San Marino e Cipro 1.



LP