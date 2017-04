Under 16: ancora un ko ai rigori per San Marino

Il difensore del Cesena Filippo Fabbri porta avanti San Marino contro Cipro, che poi s'impone dal dischetto.

Rigori ancora fatali per la nazionale sammarinese under 16 impegnata a Cipro nel Torneo di Sviluppo della UEFA. La nazionale guidata dal ct Lorenzo Magi è stata battuta 5-2 dopo i calci di rigore dai padroni di casa di Cipro. I tempi regolamentari si erano chiusi sul risultati di 1-1. Per i biancoazzurri il vantaggio era stato firmato da Filippo Fabbri con un gol di testa su calcio d'angolo. San Marino sale a quota 2 punti in classifica.



