Stankovic a San Marino: nuovi progetti della Federcalcio al vaglio dell'UEFA

"Sviluppo tecnico ed implementazione tecnologica" - sottolinea il vice presidente federale Giaquinto - al centro del progetto che l'UEFA dovrà valutare ed eventualmente finanziare.

Sviluppo del calcio e politiche giovanili: il Neue Kurs dell'UEFA – con Aleksander Čeferin in primissima linea – dedica grandissima attenzione alle tematiche legate alla crescita dello sport più praticato del mondo, tenendo in particolare considerazione quelle che sono le esigenze delle più piccole delle 55 Federazioni affiliate, che possono godere di investimenti a pioggia che Nyon giustifica sulla base della bontà e dell'effettività del progetto. Questo in soldoni, il motivo della visita di Dejan Stankovic e Bernard Challandes – Consulente e Responsabile per UEFA rispetto alla crescita del calcio ed ai progetti tecnici avviati a livello nazionale.



“Domani saremo sotto esame, oggi siamo stati a Dogana per assistere all'allenamento dei 2002, nel pomeriggio qui alla Casa del Calcio per quello dei 2000" - commenta Alessandro Giaquinto, vice presidente della Federcalcio. "Faremo poi vedere loro come lavora la nostra Federazione, mostrandogli i nostri progetti e programmi futuri. Domattina ci daranno qualche consiglio e vedremo se ci sarà la possibilità di sviluppare le nostre idee. L'UEFA è sempre attenta, pronta e disponibile ad aiutare le Federazioni, specie quelle più piccole; i nostri progetti sono legate allo sviluppo e potenziamento del settore tecnico, in questo particolar caso nell'implementazione tecnologica”.



Progredire, con l'aiuto di UEFA e dei suoi programmi di sviluppo, che potrebbero permettere dunque a San Marino di crescere, a partire dal punto di vista tecnico in primis, del resto l'apporto di Stankovic e Challandes a Nyon in questi termini si sostanzia.



“É la prima volta che a San Marino arrivano gli emissari del calcio giovanile dell'UEFA per visionare la nostra attività e quali progetti abbiamo per i nostri giovani d'élite - sottolinea con orgoglio Giaquinto - nonché per verificare se ci fosse la possibilità di accedere a mezzi di sostentamento relativamente ai progetti che proponiamo loro”.



Nel video l'intervista ad Alessandro Giaquinto, vice presidente Federcalcio sammarinese.



