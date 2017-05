Stefano Podeschi designato per la fase finale degli Europei Under 17



Sarà uno dei sei Osservatori presenti al torneo

Anche San Marino sarà rappresentata alla fase finale dei Campionati Europei Under 17 che si svolgerà in Croazia dal 3 al 19 Maggio. Stefano Podeschi infatti, è stato designato dalla UEFA come uno dei sei Osservatori presenti al torneo, assieme al francese Marc Batta, all’austriaco Fritz Stuchlik, al croato Miroslav Vitkovic e ai due rappresentanti della Commissione Arbitri della Uefa Kyros Vassaras e Alan Hame, greco il primo e lussemburghese il secondo. Il debutto per l’osservatore sammarinese avverrà in occasione di Olanda-Ucraina di giovedì 3 maggio alle ore 14.00



La nuova formula del torneo, entrata in vigore da questa edizione, prevede 16 squadre al via (e non più 8) e la fase a gironi è cosi suddivisa:



GRUPPO A: Croazia, Spagna, Turchia, Italia

GRUPPO B: Scozia, Francia, Ungheria, Isole Faroe

GRUPPO C: Geramania, Irlanda, Serbia, Bosnia Erzegovina

GRUPPO D: Olanda, Inghilterra, Norvegia, Ucraina



Saranno 31 in tuto le partite da visionare, alle quali prenderanno parte 8 arbitri, 12 assistenti e 4 arbitri ‘internazionali’ croati nelle vesti di quarto ufficiale.



Comunicato stampa