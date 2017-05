La Monaca: in carcere da quasi un mese

A breve - ha affermato il suo avvocato Francesco Pisciotti - presenteremo una nuova istanza di scarcerazione

Nessuna novità sul caso Massimiliano La Monaca, il ventiduenne portiere della Virtus arrestato lo scorso 6 aprile perché in possesso di 150 grammi di marijuana. Il suo avvocato, Francesco Pisciotti, ha ribadito che la misura cautelare, non è collegata alla vicenda del calcio scommesse e che nei prossimi giorni, verrà presentata in tribunale, una nuova istanza di scarcerazione, con l'obiettivo di fargli ottenere almeno gli arresti domiciliari.