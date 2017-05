San Marino passa l'esame: l'Uefa finanzierà il Progetto Giovani

Gli emissari della Uefa Stankovic e Challandes lasciano il Titano soddisfatti di quello che hanno valutato. Il progetto di sviluppo giovanile verrà finanziato dalla Uefa

Avrà una durata di 5 anni il progetto sviluppo del calcio e politiche giovanili che riscuote grande attenzione da parte della Uefa attenta in particolare a quelli presentati dai Piccoli Stati. Dopo il report di Dejan Stankovic e Bernard Challandes, ieri in visita a San Marino, rispettivamente, – Consulente e Responsabile per UEFA rispetto alla crescita del calcio ed ai progetti tecnici avviati a livello nazionale, la Uefa si pronuncerà in maniera favorevole o meno, a seconda appunto di quello che scriveranno i due emissari. Un piccolo sbilanciamento lo si può già azzardare. Le sensazioni, sentendo il Presidente della Fsgc Marco Tura, e il responsabile del settore giovanile della Federazione Giampaolo Mazza, sono positive. La visita alle strutture, le linee guida del progetto, rispecchiano le direttive Uefa, in caso contrario Stankovic e Challandes avrebbero mosso appunti, che al non sono arrivati. Questo significa, che San Marino dovrebbe – condizionale d'obbligo-aver passato l'esame. La Uefa, dunque con una cifra importante finanzierà anno per anno il Progetto sviluppo del calcio e politiche giovanile presentato in questi giorni. C'è di più. Naturalmente ogni anno un Tutor inviato dalla Uefa sarà presente a San Marino per vedere con i propri occhi e valutare i passi avanti che dovranno ovviamente esserci con lo stanziamento economico. Sembra che sia stato lo stesso Dejan Stankovic a candidarsi per San Marino. I due emissari proseguiranno le loro visite, prossima tappa Andorra



L.G