Futsal, play-off: Tre Fiori-San Giovanni vale un posto in semifinale

La Fiorita attende la vincente tra prime della classe per giocarsi l'accesso alla finale Scudetto.

Medesimo format per quanto riguarda la post season del campionato sammarinese di futsal, che martedì ha mietuto la prima vittima: i vice campioni del Domagnano, battuti da La Fiorita ai rigori all'esordio, sono caduti per 3-2 ad opera del Murata, che tornerà in campo lunedì prossimo per affrontare il Pennarossa nel match che decreterà la seconda eliminazione.



La Fiorita, infatti, è stata capace di superare anche la compagine di Chiesanuova alla lotteria dei rigori, arrogandosi il diritto di affrontare la vincente della sfida di questa sera tra San Giovanni e Tre Fiori per un posto in finale. Il confronto tra prima si giocherà a Fiorentino a partire dalle 21:00; coppia arbitrale composta da Zanotti e Pagani.



LP