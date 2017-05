Play Off: Folgore in semifinale, rigori indigesti per la Juvenes

Alla Juvenes /Dogana non riesce la seconda impresa nei play-off. Dopo aver battuto il Tre Penne con un clamorosa rimonta, 3 gol in sei minuti, la squadra di Ceramicola si deve arrendere alla Folgore, al termine però di un altra prova davvero convincente. L'avvio è tutto della compagine di Nicola Berardi che al decimo si rende pericolosa con una punizione di Brolli, deviata in angolo da Manzaroli. Poco dopo Hirsch per Angelini ma la posizione del centravanti è irregolare. Poco prima della mezz'ora si vede anche la Juvenes/Dogana con la conclusione di Mantovani, smanacciata in angolo da Bicchiarelli. Sul finire di tempo Angelini sbaglia la misura del pallonetto mentre Santini non sfrutta a dovere, un errore di Genestreti.

Secondo tempo, Sorrentino chiama, Bicchiarelli risponde. Ci provano anche Perrotta, Manzaroli si salva in angolo mentre Domeniconi non inquadra la porta ad una manciata di minuti dal termine.

Nessun gol e allora si va ai supplementari, dove la Juvenes/Dogana, prima protesta per un presunto fallo di mano di Brolli, non ravvisato dal direttore di gara e poi sciupa con Battistini, l'opportunita di spezzare l'equilibrio. Di occasione c'è ne una anche per la Folgore, con il colpo di testa di Hirsch che trova l'opposizione di Della Valle.

Si va ai rigori, decisamente indigesti per i giocatori della Juvenes/Dogana.

Dal dischetto sbagliano tutti, Cuttone, Villa e Sorrentino.

Per la Folgore, segnano Hirsch, Brolli e sopratutto Angelini che porta i suoi in semifinale, dove affronteranno la vincente di La Fiorita - Libertas.

Play-off ancora aperti anche per la squadra di Ceramicola, che ora dovrà attendere la sfida tra Virtus e Tre Penne, per conoscere il nome del prossimo avversario.