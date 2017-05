Campionato sammarinese, play-off: Virtus-Tre Penne LIVE

Fuori la prima (esclusa).

La roulette russa dei play-off mette al tavolo Virtus e Tre Penne: al termine dei 90' od eventuali 120' di Montecchio, conosceremo il nome della prima eliminata: i neroverdi arrivano dalla sconfitta di misura per mano della Folgore, trascinata in semifinale da due calci di rigore di Angelini, decisivo anche al secondo turno contro la Juvenes/Dogana, capace di ribaltare il doppio vantaggio dei campioni di tutto del Tre Penne, che stasera ritrovano Migani tra i pali ed esattamente come gli uomini di Sperindio (squalificato) non possono permettersi errori, pur al netto del bomber Armando Aruci.



LP





VIRTUS - TRE PENNE 0-1

36' Fraternali (TP)





>>> CLICCA QUI PER VISIONARE IL CALENDARIO PLAY OFF