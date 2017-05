Futsal: va al Tre Fiori la terza giornata di play-off

Termina 3 a 1 per il Tre Fiori la sfida contro il San Giovanni valevole per la terza giornata di play off del campionato di Futsal. Marcatori: al 18’ e 24’ Gerloni Gian Luca (TF); al 54’ Pasqualini Elia (SG); al 65’ Busignani Danilo (TF).

Le prossime giornate dei play–off sono lunedì 08 Maggio Murata - Pennarossa alle 21,00 al Campo di Fiorentino e giovedì 11 Maggio Tre Fiori - La Fiorita sempre alle 21,00 a Fiorentino.