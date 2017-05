Femminile: manita della Federazione Sammarinese

Le Titane battono il Gordige e conquistano la decima vittoria stagionale. Domenica prossima a Perugia, ultimo impegno della stagione contro la Grifo per puntare a chiudere al sesto posto.

La Federazione Sammarinese saluta il proprio pubblico con una bella vittoria per 5-1 contro il Gordige. Nell'ultimo impegno casalingo della stagione, penultimo del campionato di serie B, la squadra del tecnico Fabio Baschetti sblocca il risultato dopo 25' minuti con Sara Franchi. Prima della chiusura di tempo sale in cattedra Fulvia Dulbecco con una doppietta (42' e 43'). Per l'attaccante della Federazione Sammarinese 22 gol segnati in campionato. Nella ripresa il poker è firmato da Yesica Menin. Il Gordige accorcia le distanze con Chiara Balasso al 66' prima del definitivo 5-1: perla di Rosita Fratti all'88' con palla all'incrocio dei pali. In classifica la Federazione Sammarinese sale a quota 35 punti. Domenica prossima ultimo impegno stagionale sul campo della Grifo Perugia che, in virtù del pareggio contro l'Arezzo, viene agganciata al sesto posto proprio dalla Federazione Sammarinese.



Elia Gorini