Torneo U10 Falciano, vittoria ex aequo per Folgore e Gerardiana 2

Doppia assegnazione del trofeo nella prima edizione della AC&D Solutions Cup.

Non una, ma ben due squadre vincitrici: la Folgore e i monzesi della Gerardiana 2 si aggiudicano ex aequo la prima edizione dell'AC&D Solutions Cup - quadrangolare U10 tenutosi ieri al campo di Falciano - pareggiando 2-2 la finalissima. Terzo posto per la Gerardiana 1, che nella finalina s'impone 4-1 sui Delfini Rimini. Nelle semifinali la Folgore aveva battuto 3-2 la Gerardiana 1, mentre la Gerardiana 2 aveva avuto la meglio per 3-1 sui Delfini Rimini.