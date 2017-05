Campionato Futsal: il Pennarossa elimina il Murata, termina 2-0



Nel secondo tempo Alberto Macina e Nicola Ciacci decidono la partita

Partita bloccata, anzi bloccatissima. Nella prima frazione e per gran parte della ripresa, Pennarossa e Murata si equivalgono. D'altronde è una partita da dentro-fuori. Le difese non si sbilanciano e le due squadre provano a far muovere gli avversari col giropalla. Nulla da fare.

Stesso copione anche nel secondo tempo con i bianconeri che si fanno preferire per una maggiore propensione offensiva. Il numero 1 di Chiesanuova è più di una volta impegnato e solo vari errori di precisione sottoporta del Murata - ed anche un palo pieno sugli sviluppi di un corner - salvano la porta difesa da Brighi.

Tutto cambia quando a 5 minuti dal fischio finale, Alberto Macina riesce a deviare in rete una imbeccata a centroarea di Ciacci. Il Murata è così costretto a giocare col “portiere di movimento” per sfruttare l’uomo in più nello sviluppo della manovra. Il risultato è che il Pennarossa, riconquistata palla nella propria metà campo, infila anche il 2-0 finale con un morbido lob di Nicola Ciacci. La squadra di mister Selva prosegue quindi il suo cammino nei play-off (giocherà il 17 maggio contro il San Giovanni), mentre il Murata è definitivamente eliminato. Play-off che proseguono domani con la sfida tra Tre Fiori - La Fiorita, fischio d'inizio alle 21.



FM