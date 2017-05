Play off: questa sera di nuovo Juvenes/Dogana - Tre Penne

Sempre per il calcio, appuntamento questa sera con il Campionato Sammarinese. Per i play off scudetto in campo dalle 20:45 a Montecchio Juvenes/Dogana e Tre Penne. Chi vince affronterà la Libertas sabato prossimo, la perdente sarà eliminata.