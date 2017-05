Play off: il Tre Penne in rimonta batte la Juvenes/Dogana e passa il turno

Dopo gara acceso, con l'arbitro che viene spinto a terra. Interviene anche la Gendarmeria

Juvenes/Dogana – Tre Penne non è mai una partita scontata. La conferma arriva anche nel replay della sfida del primo turno quando la squadra di Ceramicola era stata protagonista di un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in pochi minuti. A Montecchio è ancora rimonta, ma questa volta a parti invertite. Va avanti la Juvenes/Dogana, la vince il Tre Penne. Il gol del vantaggio porta la firma di Cuttone. Un riscatto per l'ex giocatore del San Giovanni, che aveva sbagliato il primo rigore contro la Folgore. La partita è vivace e abbastanza intensa. Il clima si scalda, Ceramicola viene espulso dalla panchina. Prima della fine di tempo la Juvenes/Dogana raddoppia con Cuttone. L'arbitro aveva già fermato il gioco per offside.

La ripresa è tutta da vivere. Dopo 12 minuti il Tre Penne centra la traversa. Avvisaglia di qualcosa che sta per succedere. Al 15' il direttore di gara concede il rigore per il fallo di Mattia Manzaroli su Cesarini. E' il secondo giallo per il portiere della Juvenes/Dogana. Tra i pali entra Gobbi. Sul dischetto si presenta Moretti. La conclusione finisce contro il palo. La Juvenes/Dogana tiene fino al 26' quando Gai ristabilisce la parità. Il Tre Penne spinge e il sorpasso arriva al 38' con Moretti che si fa perdonare così, l'errore dal dischetto. Prima della fine di partita c'è tempo ancora per il 3-1 firmato ancora da Gai sul fischio di chiusura e per un dopo partita da animi tesi con il direttore di gara Scarpino che viene spintono da un giocatore della Juvenes/Dogana. L'arbitro finisce a terra, cadendo sulla bomboletta spray usata per definire la distanza. Claudicante il direttore di gara rientra negli spogliatoi. Gli animi sono comunque ancora accesi tanto da richiedere l'intervento della Gendarmeria. Poi tutto rientra nella normalità. Tre Penne avanti nei play off, Juvenes/Dogana eliminata e in attesa di conoscere le decisioni del giudice sportivo.