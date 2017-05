Week end di futsal internazionale, al Multieventi arriva l’Irlanda del Nord

Il week end internazionale per la Nazionale di Futsal è alle porte. Tra sabato e domenica la formazione di Osimani affronterà l’Irlanda del Nord in un doppio impegno amichevole sul parquet del Multieventi Sport Domus di Serravalle. “Sugli avversari conosciamo poco, sono una realtà giovane, molto fisica e che si sta approcciando da relativamente poco tempo al futsal; mi aspetto una squadra simile al Galles che abbiamo incontrato a gennaio nel girone di qualificazione, con sicuramente meno tecnica e meno esperienza” - ha commentato Osimani. “Noi arriviamo a questo doppio impegno non senza difficoltà, soprattutto a causa del calendario delle squadre di club che in questa periodo sono impegnate nelle fasi finali dei campionati, per cui non è stato facile allenarci con continuità- ha proseguito il C.T.- però abbiamo avuto occasione di valutare altri ragazzi, molti dei quali provenienti dal calcio a undici come Mattia Casadei, Michele Rastelli (le cui condizioni sono da valutare, n.d.r.) e Michael Simoncini, che torneranno sicuramente utili alla causa del futsal sammarinese e che ho deciso di convocare per le partite contro l’Irlanda del Nord”.



Programma

La squadra si allenerà domani sera alle 20.30; sabato prima partita alle ore 17.00, domenica secondo impegno alle ore 19.00, il tutto sempre al Multieventi Sport Domus di Serravalle.



Convocati

Raffaele Barducci, Fabio Belloni, Michele Bollini, Danilo Busignani, Mattia Casadei, Elia Cecchetti, Cristian Colombini, Andrea Ercolani, Fabio Gasperoni, Federico Macina, Matteo Michelotti, Michele Moretti, Matteo Morganti, Michele Rastelli, Matteo Sammarini, Michael Simoncini, Francesco Stolfi, Davide Zafferani.



I giocatori Andrea Ercolani, Fabio Gasperoni e Michele Moretti torneranno a disposizione soltanto per la partita di domenica, perché in trasferta con il Rimini Calcio a 5 a Rovereto per la partita contro il Sacco San Giorgio, primo impegno della formazione riminese nella fase nazionale del campionato di serie C1, valevole per la promozione in serie B.