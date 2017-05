Play Off: La Fiorita è in finale

La squadra di Montegiardino batte la Folgore ai supplementari e centra per la sesta volta consecutiva la qualificazione alle Coppe Europee.

La sfida tra le vincenti dei play off assegna un posto in finale e nella prossima edizione delle Coppe Europee. La perdente di questa sfida affronterà la vincente della gara tra Tre Penne e Libertas:



FOLGORE - LA FIORITA (0-0) 0-2

90'+2' Espulso Berardi (F)

103' Zafferani Tommaso (LF)

105' Gasperoni Marco (LF)



