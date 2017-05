Futsal: San Marino batte l'Irlanda del Nord

Busignani e Colombini firmano le reti della prima storica vittoria per la nazionale sammarinese.

Prima storica vittoria per la nazionale sammarinese di futsal, che in amichevole ha battuto 2-1 l'Irlanda del Nord. Per i biancoazzurri le reti di Danilo Busignani e Cristian Colombini. Domani sempre al Multieventi, la nazionale del ct Roberto Osimani sfiderà di nuovo l'Irlanda del Nord alle 19.



Elia Gorini