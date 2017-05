Play off: La Fiorita centra la finale e l'Europa

24' finale per la squadra di Montegiardino e record di partecipazioni alle Coppe Europee.

La Fiorita è una certezza. La conferma arriva ancora una volta dal campo. La squadra di Montegiardino batte la Folgore e centra la quinta finale consecutiva in poco più di un anno tra Coppa Titano, Supercoppa e Campionato, ma soprattutto la 24' in 50 anni di storia della società gialloblu.



A Montecchio servono i supplementari per decidere la prima finalista. La prima vera occasione è però della Folgore, con Hirsch dopo 18 minuti. All'intervallo si va sullo 0-0, anche se Perrotta ci prova con una punizione insidiosa sulla quale Vivan si salva in calcio d'angolo.



Nella ripresa La Fiorita perde Marco Martini per infortunio dopo appena dieci minuti. I gialloblu protestano al 24': Rinaldi cade in area, per il direttore di gara Avoni, non ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore.



Sette minuti più tardi Rinaldi ci prova di testa, Bicchiarelli si fa trovare pronto. Prima dei supplementari episodio chiave nell'economia della partita. Berardi commette fallo, Avoni giustamente fa proseguire per il vantaggio, poi ammonisce il giocatore della Folgore.



Il doppio giallo al difensore lascia la squadra di Falciano in dieci. In chiusura di primo tempo supplementare La Fiorita passa. Pallone d'oro di Rinaldi per Tommaso Zafferani che in area di rigore riesce a battere Bicchiarelli.



Due minuti più tardi La Fiorita prenota la finale con il gran tiro a giro di Marco Gasperoni, che s'infila vicino al palo. La semifinale finisce qui.



La Fiorita vince 2-0 e resta in attesa di conoscere l'avversario per lo scudetto, nel frattempo si gode la sesta, è record, qualificazione consecutiva alle Coppe Europee.



Per la Folgore, c'è ancora la possibilità di puntare alla finalissima vincendo la seconda semifinale.



Elia Gorini