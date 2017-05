Play Off: Tre Penne - Libertas vale la semifinale LIVE!

Sfida dentro/fuori tra Tre Penne e Libertas. Partita che decreterà la terza eliminazione dai play off e la squadra che contenderà alla Folgore l'accesso alla finalissima del 20 maggio.



TRE PENNE - LIBERTAS (0-0) (1-0)

50' Moretti Andrea (TP)



>>> CLICCA QUI PER VISIONARE IL CALENDARIO PLAY OFF