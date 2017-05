Futsal: 2-1 all'Irlanda del Nord per San Marino

Busignani e Colombini firmano le reti della prima storica vittoria nel futsal.

Anche il Futsal Sammarinese scrive la storia. La squadra del ct Roberto Osimani l'aggiorna con una vittoria bella e importante, che conferma la crescita di un movimento che ha voglia e qualità per poter emergere. A dicembre l'amichevole con pari 2-2 a Malta, a gennaio l'ottima prova in Croazia alla Week Winter Cup, adesso la vittoria contro l'Irlanda del Nord. Poco conta che sia un'amichevole, l'impegno è di quelli internazionali e San Marino lo ha affrontato con il giusto atteggiamento. I biancoazzurri sbloccano la partita all'8 minuto con Danilo Busignani. Il giocatore del Tre Fiori riceve un lancio dalle retrovie e di testa tocca la sfera quel tanto che serve per superare il portiere avversario. L'Irlanda del Nord non ci sta e trova il pareggio al 14' con Glenholmes che sfrutta il passaggio di Miller per ristabilire la parità e superare Cecchetti. Cristian Colombini riporta avanti San Marino. Il giocatore biancoazzurro salta il diretto avversario e conclude verso la porta avversaria trovando anche una deviazione. La Nazionale chiude avanti 2-1 il primo tempo. Nella ripresa San Marino ha l'opportunità crea ancora, così come l'Irlanda del Nord che trova sempre sulla sua strada Cecchetti a blindare la propria porta, anche quando manca appena 1 secondo alla sirena. San Marino conquista la prima vittoria internazionale.



Elia Gorini