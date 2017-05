Play Off: Moretti e Simoncelli, il Tre Penne passa il turno

Eliminata la Libertas, la squadra di Città va in semifinale. Fa festa la Folgore già certa del pass europeo

Fa festa il Tre Penne, lo fa anche la Folgore. La vittoria dei campioni in carica contro la Libertas, qualifica alle prossime Coppe Europee anche la squadra di Falciano. Tre Penne, La Fiorita e Folgore, esattamente come un anno fa. Nella partita dentro/fuori di Montecchio il Tre Penne s'impone 2-0 contro la Libertas conquista l'accesso alla seconda semifinale. Primo tempo equilibrato dove il più grande sussulto è solo al 34' quando Morelli centra l'incrocio dei pali su punizione. Quattro minuti più tardi sul cross di Buda, Simone Rossi trova il palo. Dall'altra parte il Tre Penne replica con Moretti, che sbaglia sotto misura un'occasione decisamente favorevole.

Nella ripresa la partita si sblocca dopo 4 minuti. Simoncelli va alla conclusione che Simoncini respinge come può, la palla resta in area, il primo ad arrivare sulla sfera è Andrea Moretti che non può sbagliare. La partita si accende. La Libertas resta anche in dieci per il secondo giallo a Cervellini. Nel finale altro episodio da rivedere. Sul pallone lungo in area granata, Palazzi prova il pallonetto, Simoncini tocca la sfera poi travolge il giocatore biancoazzurro. Avoni concede il rigore tra le proteste sponda Libertas. Sul dischetto si presenta Simoncelli che segna la rete che vale il 2-0 e il passaggio del turno. Il Tre Penne vince e si conquista la semifinale contro la Folgore. Martedì a Montecchio la sfida che decreterà l'avversario della Fiorita nella finale scudetto di sabato 20 maggio. Nel frattempo è festa a Falciano per la qualificazione automatica alle Coppe Europee. Le prossime due gare stabiliranno chi rappresenterà San Marino nella prossima Champions League.



Elia Gorini