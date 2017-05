Futsal: la rivincita va all’Irlanda del Nord, che supera per 1-0 un ottimo San Marino



Dopo la brillante prestazione di ieri che ha portato la vittoria per 2 a 1 alla nazionale di futsal di San Marino contro l’Irlanda del Nord, le due squadre scendono ancora in campo oggi per la rivincita.

Sono gli ospiti a passare subito in vantaggio al 1’ con Donaghy, perfetto nell’inserimento e freddo quanto basta per insaccare di punta, alle spalle dell’incolpevole Bollini. Al 5’ una punizione di Simoncini viene respinta dal muro verde posizionato sulla linea; al 6’Ercolani centra il palo dopo uno schema da calcio d’angolo e un minuto dopo Busignani trova la traversa con una conclusione dalla distanza. All’8 grande intervento dell’estremo difensore sammarinese che con i piedi salva su di una conclusione di Glenholmes. Al 19’ occasionissima per Michelotti che lanciato a tu per tu con il portiere non riesce ad insaccare, e anzi, sulla respinta di Irvine ne scaturisce una potenziale occasione in contropiede per l’Irlanda del Nord, sventata dal sempre attento Bollini. Anche nella ripresa, nonostante lo svantaggio, è la formazione di Osimani ad avere il pallino del gioco; al 5’ lancio con le mani da parte di Bollini che trova Michelotti tutto solo nel cuore dell’area avversaria, ma la girata del capitano termina molto alta sopra la traversa; un minuto dopo Gasperoni serve alla perfezione sempre Michelotti in posizione congeniale e libero da marcature, ma il piatto sinistro scagliato di prima intenzione termina incredibilmente fuori. Quando sta per scoccare il 10’ Macina, servito di tacco da Michael Simoncini, ha la possibilità di riportare il match in parità, ma il suo piatto mancino termina di poco a lato. Un minuto dopo prodezza di Irvine che salva il risultato su Busignani, ma le occasioni per San Marino giungono a grappoli; anche Gasperoni ci prova al 12’, ma anche in questo caso è il portiere avversario ad avere la meglio. Gli ultimi minuti Osimani decide di giocarseli con il portiere volante, alla ricerca del pareggio, ed è proprio Busignani a 25’’ dalla sirena ad avere sul suo destro l’occasione giusta, ma anche questa volta il tentativo termina a lato. Dopo una partita pressoché dominata da parte sammarinese, la vittoria va alla formazione nord irlandese.



San Marino: Bollini, Macina, Belloni, Michelotti, Busignani. A disp: Cecchetti, Moretti, Casadei, Zafferani, Gasperoni, Sammarini, Simoncini, Stolfi, Ercolanni

C.T. Osimani



Irlanda del Nord: Irvine, Glenholmes, Barr, Gunn, Millar. A disp: Donaghy, Gibson, Rosbotham, Taylor, O’Hehir, Lalor, Gould, Verenka, Donnelly.

C.T. Michael



1°Arbitro: Manzione

2° Arbitro: Del Vecchio

Marcatori: 1’ pt Donaghy

Ammoniti: 13’pt Moretti, 10’ st Gibson, 19’ st Barr