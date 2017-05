Play off: Tre Penne in finale

Moretti all'88' regala la quarta finale consecutivo va ai biancazzurri: ancora contro La Fiorita.

Sarà ancora Tre Penne-La Fiorita: Andrea Moretti regala ai campioni in carica la quarta finale consecutiva, una volta di più contro i gialloblù di Montegiardino. Partita tattica, che ha messo a confronto due delle corazzate del calcio di casa nostra e che nell'equilibrio si è sostanziata fino a pochi minuti dal triplice fischio. Arriva infatti all'88' la rete che spedisce il Tre Penne in finale, dove - come un anno fa - tenterà di laurearsi campione di San Marino contro La Fiorita, che farà di tutto per recuperare il bomber Marco Martini, uscito per infortunio nel match contro la Folgore, e a caccia di rivalsa dopo i tre amari precedenti che hanno premiato la compagine di Città.



TRE PENNE - FOLGORE 1-0 (0-0)

88' Andrea Moretti



