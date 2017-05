Calcio femminile: il campionato di di serie B si chiude con la promozione del Sassuolo

La Federazione Sammarinese termina la stagione con una sconfitta a Perugia

Una Federazione Sammarinese già in vacanza chiude il campionato perdendo 4-0 a Perugia. Buona, nonostante il ko nell'ultima giornata, la prima stagione in serie B della squadra di Fabio Baschetti che si piazza al settimo posto alle spalle della Grifo. Padrone di casa che passano in vantaggio al 19' con Narcisi che sfrutta una corta respinta delle biancazzurre e trafigge Giorgi. Le altre reti nella ripresa. Al 54' Elisa Narcisi concede il bis inserendosi tra difensore e portiere. Il suo colpo di testa si infila nell'angolino. Passano appena tre minuti e la Grifo Perugia triplica. Narcisi parte palla al piede poi serve un assist al bacio a Giulia Fiorucci che non ha difficoltà a segnare. La federazione Sammarinese prova a scuotersi ma non trova il gol. Al 65' Menin si coordina bene ma la sua conclusione viene messa in angolo dal portiere. All'82' super parata di Ilaria Giorgi che nega alle padrone di casa il 4-0. Poker che arriva comunque al 90'. Il portiere biancazzurro respinge il tiro di Giulia Fiorucci, ma non può nulla sul fendente di Monetini che si insacca a fil di palo. È la rete che chiude partita e campionato sul risultato di Grifo Perugia 4, Federazione Sammarinese 0.



Paolo Crescentini