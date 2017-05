Per lo scudetto sarà ancora Tre Penne - La Fiorita

Il 20 maggio si rinnova la sfida tra le squadre che hanno monopolizzato le ultime quattro finali di calcio sammarinese.

Sarà ancora Tre Penne – La Fiorita, come un anno fa, come già accaduto nelle ultime tre occasioni. I campioni in carica battono la Folgore e conquistano l'accesso alla finale scudetto del 20 maggio. Primo tempo equilibrato, non bello, nel quale si segnala lo spunto di Hirsch che mette un cross interessante sul quale nessun compagno interviene. Brolli alla mezzora, Migani para.

Nella ripresa si vede il Tre Penne con Simoncelli. La partita resta inchiodata sullo 0-0. Su palla inattiva ci prova la Folgore. Sulla punizione di Perrotta, Della Valle e Hirsch non riescono a trovare la deviazione. Le occasioni sono poche. La squadra di Falciano cerca il gol con Hisch che calcia da buona posizione. Alla mezz'ora ancora il Tre Penne con Pietro Calzolari che impegna Bicchiarelli. La partita sembra destinata allo 0-0, almeno ai supplementari. Poi il lampo di Andrea Moretti all'88 minuto rompe l'equilibrio. E' un golden gol quello dell'attaccante del Tre Penne che manda la squadra di Città al San Marino Stadium per difendere lo scudetto conquistato l'anno passato. Sarà la la quarta finale consecutiva tra La Fiorita e il Tre Penne. Il bilancio è di 3-0 per la squadra di Città. In palio scudetto e partecipazione alla prossima Champions League.



Elia Gorini



Sarà l'arbitro Luca Barbeno a dirigere la Finale scudetto di Giovedì 20 Maggio 2017 tra La Fiorita e il Tre Penne. Con lui gli assistenti Francecso Lunadorn e Salvatore Tuttifrutti, Francecso Mineo 4° ufficiale e i giudici di linea saranno Cristiano Ascari e Antonio Uncini