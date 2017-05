"Il calcio aiuta": FIGC e FSGC a sostegno dei terremotati

Il presidente federale Marco Tura a Roma per l'evento della FIGC a sostegno delle società sportive colpite dal sisma del 2016.

“Una partita di calcio può alleviare le sofferenze dei terremotati; noi ci siamo sempre, anche questa volta come in passato in occasione dello tsunami, de L'Aquila e dell'alluvione in Liguria". Con queste parole il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, ha presentato l'iniziativa della Figc 'Il calcio aiuta', tenutasi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma in mattinata e finalizzato al sostegno dell'attività delle società sportive di base operanti nelle aree colpite dal sisma del 2016.



Presenti anche il Ministro allo Sport Luca Lotti, oltre a Maria Elena Boschi, Vasco Errani – in qualità di Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione – e Paolo Maldini, ambasciatore del programma.



A rappresentare San Marino – che ha partecipato attivamente al progetto, contribuendo con una raccolta fondi volta a finanziare la ricostruzione dello spogliatoio di un impianto sportivo – l'Ambasciata a Roma e soprattutto la Federcalcio sammarinese, nella persona del presidente Marco Tura.



Nel video l'intervista a Marco Tura, presidente Federcalcio sammarinese.





LP