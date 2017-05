Campionato: stasera si decide la regina tra Tre Penne e La Fiorita

E' la quarta finale consecutiva - tra campionato, Coppa Titano e Supercoppa - tra le due squadre: finora, tre vittorie su tre per il Tre Penne, detentore di tutti i titoli del calcio biancazzurro.

Chi vince si prende il suo quarto scudetto, agganciando Domagnano e Folgore: più in alto, a quota 7, c'è solo il Tre Fiori.

Diretta tv dal San Marino Stadium alle 20.35 sul canale sportivo ch 93 in radio e streaming sul sito internet