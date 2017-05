Finale: La Fiorita vince il campionato

Con una doppietta di Danilo Rinaldi La Fiorita batte in rimonta il Tre Penne. Campioni in carica in vantaggio dopo pochi secondi con Andrea Moretti. La squadra di Montegiardino trova il pari all'ultimo minuto di recupero. Nei supplementari il gol di testa di Rinaldi regala alla Fiorita lo scudetto e la partecipazione alla prossima Champions League.